استبعاد النني من قائمة أرسنال لمواجهة رين بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة رين، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي. واستبعد إيمري، لاعب وسط الفريق محمد النني، من قائمة المباراة. ويسعى أرسنال لتعويض خسارة الذهاب 3-1، من أجل الاستمرار في سباق المسابقة الأوروبية. ويبدأ إيمري بالتشكيل التالي: Advertisements حراسة المرمى: تشيك الدفاع: مصطفي - كوسيلني - مونريال الوسط: ميتلاند نيلز - تشاكا - رامسي - كولاسنياك الهجوم: أوزيل - لاكازيت - أوباميانج وعلى مقاعد البدلاء: لينو، ومختاريان، وتوريرا، وإيوبي، ودينيس سواريز، وجوندوزي، ونكتياه.

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