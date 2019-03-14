تعرف على موقف معلول من المشاركة أمام شبيبة الساورة

على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أصبح جاهزًا لمباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غد السبت فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي إراحة اللاعب اليوم من التدريبات الجماعية حيث ادى اللاعب مرانا خفيفا فى الجيم واعقبه تدريبات جري خفيف حول الملعب من اجل إراحته قبل مواجهة بطل الجزائر.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا اليوم فى برج العرب بالاسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

يذكر ان الاهلي يخوض مرانه الرئيسي فى الرابعة عصر غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية .