برنامج خاص لتجهيز رامي ربيعة على هامش مران الأهلي

أدى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا بدنيًا اليوم الخميس داخل الجيم وذلك على هامش مران الفريق الذى اقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وعانى ربيعة خلال الساعات الأخيرة من الإجهاد العضليحيث فضل الجهاز الفني إراحته من تدريبات الكرة لتجنب تعرضه لمزيد من الإجهاد العضلي.
وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قد قرر ضم ربيعة لقائمة
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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