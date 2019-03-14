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فيديو.. تشيلسي يتقدم على دينامو كييف بثلاثية في الشوط الأول

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أنهى الشوط الأول متقدمًا على نظيره دينامو كييف بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما في العاصمة الأوكرانية، ضمن منافسات إياب دور الــ16 بالدوري الأوروبي.

وسجل جيرو هدفي تشيلسي في الدقيقتين 5،33، فيما أضاف ماركوس ألونسو الهدف الثالث في

الدقيقة 46 من الوقت بدل الضائع.

جاء الهدف الأول بعدما نفذت ركلة ركنية بنجاح لصالح تشيلسي وصلت إلى جيرو بكل سهولة لم يتوان في أن يهز شباك الفريق الأوكراني في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

بعد الهدف سيطر لاعبو البلوز على مجريات اللعب حتى الدقيقة 33 التي شهدت ثان أهداف المباراة بعدما أرسل الونسو عرضية متقنة إلى جيرو ليسجل ثاني أهداف المباراة ، ثم اضاف ماركوس ألونسو الهدف الثالث في

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الدقيقة 46 بعد تمريرة أرضية من رودرجير، لينتهي الشوط الاول بثلاثية نظيفة للبلوز. 

شاهد أهداف المباراة :

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