أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدمًا على نظيره دينامو كييف بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما في العاصمة الأوكرانية، ضمن منافسات إياب دور الــ16 بالدوري الأوروبي.
وسجل جيرو هدفي تشيلسي في الدقيقتين 5،33، فيما أضاف ماركوس ألونسو الهدف الثالث فيالدقيقة 46 من الوقت بدل الضائع.
جاء الهدف الأول بعدما نفذت ركلة ركنية بنجاح لصالح تشيلسي وصلت إلى جيرو بكل سهولة لم يتوان في أن يهز شباك الفريق الأوكراني في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.
بعد الهدف سيطر لاعبو البلوز على مجريات اللعب حتى الدقيقة 33 التي شهدت ثان أهداف المباراة بعدما أرسل الونسو عرضية متقنة إلى جيرو ليسجل ثاني أهداف المباراة ، ثم اضاف ماركوس ألونسو الهدف الثالث في
شاهد أهداف المباراة :
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تشيلسي يتقدم على دينامو كييف بثلاثية في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.