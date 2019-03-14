وليد سليمان يقترب من العودة لتدريبات الأهلي الجماعية

وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إقترب من إعلان جاهزيته بالعودة إلى التدريبات الجماعية. ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية فى الجيم والملعب وذلك فى إطار المرحلة الاخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة فى الركبة. ويخضع اللاعب لتدريبات بدنية متدرجة المستوي تحت إشراف إليخاندرو خافيير مخطط الاحمال البدنية وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني من اجل تجهيزه للمرحلة المقبلة. وكان الأهلي قد دخل معسكر مغلق اليوم فى برج العرب بالاسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غد السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالاسكندرية فى الجولة الاخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. يذكر ان الاهلي يخوض مرانه الرئيسي فى الرابعة عصر غد الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالاسكندرية .

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