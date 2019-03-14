أصيب مدافع طنطا محمد العشري بكسر مضاعف في القدم خلال مباراة فريقهمع دمنهور بدوري القسم الثاني لكرة
القدم.
وتم نقل اللاعب لمستشفي طنطا الجامعي لعمل أشعة ومعرفة مدة حاجته للعلاج قبل عودته الى المستطيل الأخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مدافع طنطا ونقله للمستشفى الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.