إصابة مدافع طنطا ونقله للمستشفى الجامعي

أصيب مدافع طنطا محمد العشري بكسر مضاعف في القدم خلال مباراة فريقه مع دمنهور بدوري القسم الثاني لكرة مع دمنهور بدوري القسم الثاني لكرةالقدم. وتم نقل اللاعب لمستشفي طنطا الجامعي لعمل أشعة ومعرفة مدة حاجته للعلاج قبل عودته الى المستطيل الأخضر.

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