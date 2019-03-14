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إصابة مدافع طنطا ونقله للمستشفى الجامعي

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أصيب مدافع طنطا محمد العشري  بكسر مضاعف في القدم خلال مباراة فريقه

مع دمنهور بدوري القسم الثاني لكرة
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القدم.

وتم نقل اللاعب لمستشفي طنطا الجامعي  لعمل أشعة ومعرفة مدة حاجته للعلاج قبل عودته الى المستطيل الأخضر.

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