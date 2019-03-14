حمدى فتحي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

حمدى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة فى العضلة الخلفية. وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية فى الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب فى إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة. برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة. وبات من المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي جديد عقب مباراة شبيبة الساورة الجزائري من أجل الاطمئنان على حالته من أجل تحديد موعد إعلان جاهزيته للتدريبات الجماعية والمباريات. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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