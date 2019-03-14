الأهلي يسابق الزمن لتجهيز شريف إكرامي لمباراة القمة

شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق فى عضلة السمانة. ويسير حارس الأهلي بخطوات ثابتة فى برنامجه التأهيلي خلال الوقت الحالي حيث يسعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بشكل مكثف على امل التواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة القمة امام الزمالك والمقرر لها يوم 30 مارس الحالي فى الدوري. بشكل مكثف على امل التواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة القمة امام الزمالك والمقرر لها يوم 30 مارس الحالي فى الدوري. ويتابع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي التقارير الدورية الخاصة بتحسن حالة اللاعب من اجل الاطمئنان على إصابته لتحديد موعد إنتظامه بشكل طبيعي فى التدريبات الجماعية. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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