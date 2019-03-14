تعرف على موعد عودة هشام محمد لتدريبات الكرة بالأهلي

ينهي هشام محمد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج الطبيعي الذى يخضع له من أجل التخلص منالإصابة وإعلان جاهزيته للتدريبات الجماعية.
وينتظم لاعب وسط الأهلي فى مران الفريق الجماعي بشكل طبيعي عقب مواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر
وكان اللاعب يعاني من التهاب فى أوتار السمانة والخلفية حرمه من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة.
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