فيزبريم المجري يستعير يحيى خالد لاعب يد الزمالك موسمين

أنهى نادي فيزبريم المجري اتفاقه مع نادي الزمالك على استعارة يحيى خالد لاعب فريق كرة اليد بالنادي، لمدة موسمين بداية من الموسم

المقبل، وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة العالم الأخيرة بالدنمارك.

وحضر إلى القاهرة وفد من النادي المجري يقوده رئيس نادي

فيزبريم ومدير عام النادي، وعقدوا جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحضور حسين لبيب نجم الزمالك الأسبق، والذي كان له دور كبير في تقريب وجهات النظر، إلى أن تم الاتفاق على إعارة يحيى خالد لمدة موسمين بداية من الموسمالجديد.

وجاء اختيار نادي فيزبريم ليحيى خالد بناء على ترشيح من الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب الوطني المصري والذي يتولى أيضا تدريب النادي المجري، وتعد هذه الخطوة مهمة للاعب الواعد، لاسيما أنها تأتي قبل موسمين من استضافة مصر لبطولة العالم ٢٠٢١، وبالتالي سيستفيد اللاعب والمنتخب من الناحية الفنية أيضا، حيث يشارك النادي المجري في دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة للاعب لاكتساب مزيد من الخبرات.