في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إفتتاح عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، أبريل المقبل.
وقد أكد وزير الشباب والرياضة، بأن أعمال التطوير والتجديد قائمة بشكلمستمر، لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرا الي أن هناك عدد من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة وهم، "مركز شباب المنيرة، محطة ابو غالب، الوادي، السعودية، كفر
وأضاف د.أشرف صبحي، بأن من ضمن أهداف إسترتيجية وزارة الشباب والرياضة، هو تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي يفتتح عددا من المنشآت الشبابية والرياضية أبريل المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.