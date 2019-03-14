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أشرف صبحي يفتتح عددا من المنشآت الشبابية والرياضية أبريل المقبل

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في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن إفتتاح عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، أبريل المقبل.

وقد أكد وزير الشباب والرياضة، بأن أعمال التطوير والتجديد قائمة بشكل

مستمر، لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية،  مشيرا الي أن  هناك عدد من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة وهم، "مركز شباب المنيرة، محطة ابو غالب، الوادي، ، كفر
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طاحون، الصف، المنوات، وردان، العمرانية، ونادي العجوزة، والدقي"  ومن المقرر أن يتم افتتاحهم خلال شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليا بتلك المراكز.

وأضاف د.أشرف صبحي، بأن من ضمن أهداف إسترتيجية وزارة الشباب والرياضة، هو تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة المجتمع.

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