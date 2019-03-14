اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 في الدوري الاوروبي اون لاين

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مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 في الدوري الاوروبي اون لاين

يحل تشيلسي الإنجليزى فى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم الخميس، ضيفا على منافسه دينامو كييف الأوكراني فى اياب دور الـ 16 من مسابقة الدورى الأوروبى "يوروباليج"، فى اللقاء الذى سيقام على ملعب "المجموع الأولمبي" فى كييف.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 في الدوري الاوروبي اون لاين

وتاهل تشيلسي إلى ثمن النهائي على حساب فريق مالمو السويدى بمجموع المباراتين 5-1، بينما بلغ دينامو كييف هذا الدور متفوقا على أولمبياكوس اليونانى الذى يضم بين صفوفه الدولى المصرى أحمد حسن كوكا بمجموع المباراتين 3-2.

ومن المنتظر أن يشرك الإيطالى ماوريسيو سارى مدرب تشيلسى فى لقاء اليوم عدد من اللاعبين البدلاء، بعد أن ضمن التأهل للدور المقبل بنسبة كبيرة بعد فوزه ذهابا 3-0.

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ويهدف البلوز بقيادة المدير الفنى الإيطالى ماوريسيو سارى إلى الفوز لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعادله مع ضيفه وولفرهامبتون يوم الأحد الماضى فى البريميرليج.

وستقام 6:55 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 5:55 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , 9:55 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطة عمان , وستنقل المباراة على ( بي إن سبورت 1 ) , وسيعلق عليها المعلق ( خالد الغول )

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح تشيلسي بنتيجة 3-0 في مباراة على ملعب الستامفورد بريدج بانجلترا.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 في الدوري الاوروبي اون لاين

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الخميس الماضى على ملعب "ستامفورد بريدج" قد انتهى بفوز البلوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وفقد تشيلسي فرص المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم باستثناء الدوري الأوروبي حيث خسر كأس الرابطة بالخسارة أمام مانشستر سيتى بركلات الترجيح فى المباراة النهائية، وكأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد، بينما يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.