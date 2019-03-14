اونلاين | yalla shoot| مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف اليوم 14-03-2019 بث مباشر الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot| مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف اليوم 14-03-2019 بث مباشر الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق دينامو كييف الأوكراني , مساء اليوم الخميس , نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي , في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي ” معقل كييف .

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق تشيلسي بنتيجة 3-0 على ملعبه وبين جماهيره .

ويسعى فريق تشيلسي في هذا اللقاء الى تحقيق نتيجة إيجابية وتفادي المفاجآت وحصد بطاقة التأهل الى ربع النهائي , في المقابل يسعى فريق دينامو كييف في هذا اللقاء الى تحقيق المفاجأة الكبيرة على ملعبه وبين جماهيره .

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وستقام المباراة الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين سوف تقام المباراة الساعة 7:55 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .

وستقام 6:55 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 5:55 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , 9:55 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطة عمان , وستنقل المباراة على ( بي إن سبورت 1 ) , وسيعلق عليها المعلق ( خالد الغول )

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح تشيلسي بنتيجة 3-0 في مباراة على ملعب الستامفورد بريدج بانجلترا.