اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الاوربي

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كورة لايف| مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الاوربي

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كورة لايف| مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الاوربي

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كورة لايف| مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الاوربي

موعد مباراة تشيلسي ودينامو كييف اليوم

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البطولة : الدوري الأوروبي

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : خالد الغول

الساعة : 7:55 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:55 مساء بتوقيت السعودية

كورة لايف| مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الاوربي