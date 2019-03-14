اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كيف بث مباشر kora live

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كورة لايف| مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كيف بث مباشر kora live

تقدم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي ودينامو كييف، اليوم الخميس 14- 3- 2019، في إطار منافسات الدوري الأوروبي.

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف، التي تقام على مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي، الساعة 7:55 مساءً، على قنوات "بي إن سبورتس"، ويعلق على المباراة خالد الغول.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح تشيلسي بنتيجة 3-0 في مباراة على ملعب الستامفورد بريدج بانجلترا.

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ومن المتوقع أن يخوض تشيلسي مباراة دينامو كييف بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: ماركوس ألونسو ، سيزار أزبيلكويتا ، ديفيد لويز ، روديجر

الوسط: نجولو كانتى ، جورجينيو ، كوفاسيتش

الهجوم: ويليان ، بيدرو ، اوليفيه جيرو