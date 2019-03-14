اونلاين | الاسطورة لايف الأن مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 14-3-2019 كورة اونلاين

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الاسطورة لايف الأن مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 14-3-2019 كورة اونلاين

تنطلق اليوم الخميس الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهتين تجمع الأولى الفيصلي مع ضيفه القادسية، فيما يستضيف التعاون نظيره الفتح.

الاسطورة لايف الأن مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 14-3-2019 كورة اونلاين

ويستضيف الفيصلي نظيره القادسية على ملعب المجمعة، ويبحث العنابي عن الانتصار بعد الخسارة في مباراتين أمام الهلال والشباب بذات النتيجة 2-1.

الاسطورة لايف الأن مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 14-3-2019 كورة اونلاين

وفي المقابل لم يذق القدساوي طعم الفوز في آخر خمس جولات حيث خسر في أربع مباريات وتعادل في مواجهة وكان الفوز الأخير له أمام الفيحاء 2-0.

الاسطورة لايف الأن مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 14-3-2019 كورة اونلاين

وستكون المواجهة الأولى للمدرب بندر باصريح مع الفريق القدساوي بعد توليه المهمة خلفاً للمدرب المقال البلغاري بيتيفا.

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الاسطورة لايف الأن مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 14-3-2019 كورة اونلاين

ويدخل الفيصلي المواجهة في المركز الثامن في جدول ترتيب المنافسة برصيد 30 نقطة، بينما يحل القادسية في المركز الحادي عشر برصيد24 نقطة.وأنتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

الاسطورة لايف الأن مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 14-3-2019 كورة اونلاين

وفي المباراة الثانية يحل الفتح ضيفاً أمام التعاون على ملعب الملك عبدالله الرياضية في بريدة , ويدخل أصفر القصيم المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه في ديربي القصيم أمام الرائد 2-1 بينما خسر الفتحاوي في الجولة الماضية أمام مضيفه الباطن بثنائية مقابل لا شيء.

الاسطورة لايف الأن مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 14-3-2019 كورة اونلاين

وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز التعاون على الفتح بهدفي سيدريك اميسي وليندرتاوامبا.

الاسطورة لايف الأن مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 14-3-2019 كورة اونلاين

ويدخل التعاون المباراة في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما للفتح 32 نقطة وضعته في المركزالسابع

الاسطورة لايف الأن مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر يلا شوت كورة لايف 14-3-2019 كورة اونلاين