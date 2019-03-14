رياضة | جماهير نصر حسين داي تطلب حضور مباراة الزمالك مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير نصر حسين داي تطلب حضور مباراة الزمالك مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جماهير نصر حسين داي الجزائري بتقديم طلب إلى وزير الشباب والرياضة الجزائري من أجل حضور مباراة فريقهم أمام الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالمجان.

وتقدمت لجنة أنصار نصر حسين داي المسؤولة عن جماهير الفريق بخطاب رسمي إلى وزير الرياضة من أجل دخول ملعب 5 يوليو بالمجان.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل على ملعب 5 يوليو، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.