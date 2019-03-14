رياضة | مانشستر يونايتد يستعد لضم نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستعد لضم نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستهدف تدعيم خط دفاعه، خلال الفترة القريبة القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن توتنهام متهيأ لخسارة نجم دفاعه الدولي البلجيكي توبي ألدرفيلد خلال هذا الميركاتو الصيفي حيث سيكون مضطرًا لقبول أي عرض بقيمة 26 مليون جنيه استرليني.

ومن الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يبحث عن تصدّر السباق للفوز بخدمات المدافع البلجيكي وسط اهتمام من أندية برشلونة الإسباني ويوفينتوس الإيطالي أيضًا.