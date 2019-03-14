رياضة | مورينيو يسخر من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يسخر من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، على أحداث بطولة دوري أبطال اوروبا هذا الموسم.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية لقناة "روسيا اليوم": "دعني أخبرك شيئًا، أنا لست حزيناً لفوز يوفنتوس، فالنهاية، انا الوحيد الذي استطاع الفوز في تورينو طوال الموسم".

ومن الجدير بالذكر أن مورينيو قد تمكن من الفوز على البيانكونيري بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب تورينو.