رياضة | رئيس بايرن ميونيخ يفتح النار على الأندية الإنجليزية

وقال رئيس البايرن خلال مؤتمر صحفي مُتباكيًا: "إن حدث ذلك الانفصال المزعوم لـ بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أخيرًا العام القادم، فلا أريد رؤية تلك الفرق من ليفربول ومانشستر في دوري الأبطال بعد ذلك".

وأوضح أحد الصحفيين لـ هونيس أن "اليويفا" لا علاقة لها كمنظومة بالاتحاد الأوروبي… فرد هونيس غاضبًا: "دعني من هذا التحاذق، هل سبق وأن قدتَ ناديًا مثل بايرن إلى القمة على مستوى العالم ؟! لا ؟ اذًا يجدر بك أن تصمت! … هذا المؤتمر الصحفي انتهى".