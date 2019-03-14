رياضة | رئيس بايرن ميونيخ يفتح النار على الأندية الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بايرن ميونيخ يفتح النار على الأندية الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتح أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، النار على الأندية الإنجليزية، بعد تعرض فريقه للإقصاء من بطولة دوري ابطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.
وقال رئيس البايرن خلال مؤتمر صحفي مُتباكيًا: "إن حدث ذلك الانفصال المزعوم لـ بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أخيرًا العام القادم، فلا أريد رؤية تلك الفرق من ليفربول ومانشستر في دوري الأبطال بعد ذلك".
وأوضح أحد الصحفيين لـ هونيس أن "اليويفا" لا علاقة لها كمنظومة بالاتحاد الأوروبي… فرد هونيس غاضبًا: "دعني من هذا التحاذق، هل سبق وأن قدتَ ناديًا مثل بايرن إلى القمة على مستوى العالم ؟! لا ؟ اذًا يجدر بك أن تصمت! … هذا المؤتمر الصحفي انتهى".