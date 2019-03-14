رياضة | الفيصلي يعبر القادسية بثلاثية في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيصلي يعبر القادسية بثلاثية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفيصلي في الفوز على القادسية، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، بمدينة المجمعة، في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الفيصلي في الدقيقة 56، عن طريق سلطان مندش، وضاعف جوستافو النتيجة في الدقيقة 81، ووسع دنيلسون جونيور الفارق في الدقيقة 86.

رفع الفيصلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع في الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الـ12.