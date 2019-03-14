رياضة | تعليق مورينيو على عودة زيدان إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مورينيو على عودة زيدان إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، على أمر تعيين زين الدين زيدان مدرباً لنادي ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين مورينيو والعودة لتدريب ريال مدريد خلفاً للمدرب السابق سانتياجو سولاري بعد الخروج من البطولة الأوروبية بشكل غير متوقع.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها برنامج "الشرينجيتو" الإسباني: "هل أشعر بخيبة أمل؟ لا، أنا لم أقل أبدًا أنني أردت تدريب ريال مدريد أو رفضت ذلك وقلت لكم إن زيدان مثالي لريال مدريد".

وقررت إدارة نادي ريال مدريد تعيين زيدان خلفاً لسولاري وذلك بعد إقناعه بضم عدد من الصفقات القوية خلال الصيف المقبل.