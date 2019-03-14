رياضة | مانشستر يونايتد يصرف نظره عن التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصرف نظره عن التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني حالة من الغموض، بسبب مستقبله غير المحسوم ورغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد معه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يعد مهتما بالتعاقد مع راكيتيتش.

الجدير بالذكر أن استمرار الفرنسي بول بوجبا مع اليونايتد جعلهم يبتعدون عن راكيتيتش، ويبقى أندية إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي هما الناديين اللذان يلاحقان الكرواتي بشكل كبير.