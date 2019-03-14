رياضة | صدام بين خاميس ومدرب بايرن ميونيخ

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دخل خاميس رودريغيز لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني في صدام مع نيكو كوفاتش مدرب الفريق بعد الإقصاء من دوري الابطال.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن خاميس رودريغيز دخل في صدام مع كوفاتش مدرب الفريق بعد الهزيمة من ليفربول يوم أمس في دوري الأبطال.

واضاف الموقع، أن رودريغيز تلقى العديد من الانتقادات بعد الهزيمة من ليفربول يوم أمس، بل تلقى أيضا بعض الانتقادات من المدرب.

والقي المدرب اللوم على اللاعب لعدم تنفيذ خطة اللعب ومن المتوقع أن يكون اللاعب خارج حسابات المدرب طوال الفترة القادمة.