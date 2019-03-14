رياضة | تشيزني: توتي كان أكبر من روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيزني: توتي كان أكبر من روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي عن المعاملة التي يتلقاها فرانشيسكو توتي في فريق روما.

وكان تشيزني لعب لروما لمدة موسمين ما بين 2015 و2017 قبل الانتقال ليوفنتوس وعاصر كلا من توتي ودي روسي.

وقال تشيزني حارس روما السابق في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "توتي كان أسطورة كبيرة في هذا النادي، اعتقد أنه كان أكبر من النادي نفسه".

واختتم تشيزني تصريحاته قائلاً : "حب الجماهير لتوتي كان غير صحي أحياناً للفريق، عندما كان يعاني الفريق ويقوم للإحماء ويدخل يتحول الملعب وتصبح مباراة جديدة".