رياضة | الإسماعيلي يخوض مرانا خططيا قبل موقعة الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يخوض مرانا خططيا قبل موقعة الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للإسماعيلى تدريبات خاصة لحراس المرمى ضمن الاستعداد لمواجهة الافريقى التونسى بعد غد السبت فى ختام مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ركز مدرب الحراس على عدة تدريبات أبرزها كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديد بعيد المدى والقريب.

كما تناول المران على تدريبات لقياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس بينما لم يشارك محمد فوزى الحارس الأساسى الذى خاض تدريبات منفردة.

وخاض لاعبو الفريق الأول للإسماعيلى مران خططى فى المقام الأول ،وذلك استعدادا لمواجهة الافريقى بعد غدا السبت باستاد رادس ، فى الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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المران بدأ بالجرى حول الملعب قبل أن يشمل على تدريبات الإطالة وفك العضلات تحت إشراف البرازيلى “كارلوس هينريكى” مخطط أحمال الفريق.

كما تطرق المران على تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

المران شهد حضور المستشار محمد الكلية رئيس البعثة ومحمد خلف نائب الرئيس.

وحرص الجهاز الفنى على تنظيم تدريبات خاصة للمدافعين على كيفية التعامل مع الكرات العرضية وأسلوب لعب الفرق التونسية الذى يعتمد فى المقام الأول على الكرات الهوائية.

واختتم التدريب بتقسيمة حماسية بين اللاعبين حيث قام المدير الفنى بايقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء الفنية التى وقعو فيها من أجل اصلاحها.