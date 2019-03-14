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رياضة | صدمة في برشلونة.. الإعلان عن مدة غياب ديمبلي

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أعلن برشلونة الإسباني إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال مباراة الفريق ضد نادي أولمبيك ليون الفرنسي، والتي انتهت بنتيجة 5-1 لصالح البارسا في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة .

 

وتعرض ديمبلي لكسر عضلي في في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر، وسوف يغيب عن مباريات البارسا والملاعب لمدة 3 أو 4 إسابيع.

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وكان ديميلي قد سجل الهدف الخامس للبارسا بالأمس، بعد دخوله كبديل للبرازيلي فيليب كوتينهو في الشوط الثاني من المباراة.

 

وسوف يغيب اللاعب الفرنسي عن 5 مباريات لبرشلونة في بطولة .

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