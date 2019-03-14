رياضة | صدمة في برشلونة.. الإعلان عن مدة غياب ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في برشلونة.. الإعلان عن مدة غياب ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برشلونة الإسباني إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال مباراة الفريق ضد نادي أولمبيك ليون الفرنسي، والتي انتهت بنتيجة 5-1 لصالح البارسا في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ديمبلي لكسر عضلي في في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر، وسوف يغيب عن مباريات البارسا والملاعب لمدة 3 أو 4 إسابيع.

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وكان ديميلي قد سجل الهدف الخامس للبارسا بالأمس، بعد دخوله كبديل للبرازيلي فيليب كوتينهو في الشوط الثاني من المباراة.

وسوف يغيب اللاعب الفرنسي عن 5 مباريات لبرشلونة في بطولة الدوري الإسباني.