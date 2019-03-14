رياضة | زيدان يطلب من بيريز ضم نجم البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطلب من بيريز ضم نجم البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وضع كريستيان إريكسن نجم توتنهام على قائمة أهدافه للإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن إريكسن من بين أهداف الانتقالات الصيفية لريال مدريد في الوقت الذي يتطلع فيه المدرب الجديد إلى انقاذ الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية التي مر بها الفريق مؤخراً.

وارتبط كلا من نيمار وكيليان مبابي وإيدن هازارد بالانتقال إلى الريال في الصيف بعد قدوم زيدان.

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ويرتبط إريكسن بعقد مع توتنهام حتى يونيو 2020 وقد قلل وكيله مؤخرًا من التقارير التي تربط وكيله بالانتقال إلى مدريد، حيث ذكر في تصريحات لـ ESPN بأن كريستيان يريد أن يركز مع فريقه في الوقت الحالي.

وأكد وكيله أنه في هذه اللحظة يفضل عدم اللجوء إلى التكهنات حول العقود وعمليات الانتقال.

يذكر أن إريكسن سجل مع توتنهام 7 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة هذا الموسم.