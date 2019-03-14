رياضة | جوارديولا يرغب في ضم "صخرة" برشلونة لمانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرغب في ضم "صخرة" برشلونة لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى فى الحصول على خدمات، المدافع الفرنسى صامويل أومتيتى مدافع برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية أن مانشستر سيتى بدأ المفاوضات مع "أومتيتي" من أجل اقناعه بارتداء قميص الفريق الإنجليزي، واستغلال ما يتردد عن إمكانية عرض برشلونة للمدافع الفرنسى للبيع بنهاية الموسم الحالى.

وحرمت الإصابة "أومتيتي" من المشاركة في الكثير من المباريات مع برشلونة بالموسم الحالي مما يجعل فرص استمراره مع الفريق الكتالوني ضعيفة للغاية.