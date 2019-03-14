رياضة | ساري على رادار روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري على رادار روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن روما الإيطالي يراقب ماوريسيو ساري بعد أن وضعه كمدرب محتمل للموسم المقبل على الرغم من تولي كلاوديو رانييري بشكل مؤقت بعد رحيل أوسبيو دي فرانشيسكو عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن الاتصالات بين روما وساري قد بدأت بالفعل مع عدم وضوح ما تمت مناقشته حتى الآن ومن المتوقع أن يكون تشيلسي مترددًا في السماح لساري بالرحيل لكن إذا فشل البلوز في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا فقد تنتهي فترة ساري في إنجلترا.