رياضة | هشام محمد يقترب من العودة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام محمد يقترب من العودة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُنهي هشام محمد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج الطبيعي الذى يخضع له من اجل التخلص من الإصابة وإعلان جاهزيته للتدريبات الجماعية.

وينتظم لاعب وسط الأهلي فى مران الفريق الجماعي بشكل طبيعي عقب مواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب يعاني من التهاب فى أوتار السمانة والخلفية حرمه من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة.