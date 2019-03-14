رياضة | برنامج خاص لتجهيز رامي ربيعة لمباراة شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج خاص لتجهيز رامي ربيعة لمباراة شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا اليوم الخميس داخل الجيم وذلك على هامش مران الفريق الذى اقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وعانى ربيعة خلال الساعات الأخيرة من الإجهاد العضلي حيث فضل الجهاز الفني إراحته من تدريبات الكرة لتجنب تعرضه لمزيد من الإجهاد العضلي.

وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قد قرر ضم ربيعة لقائمة معسكر مباراة شبيبة الساورة الجزائري فى ظل جاهزية اللاعب للتواجد ضمن خيارات الجهاز الفني.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.