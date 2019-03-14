رياضة | مفاجأة في قائمة فرنسا استعدادًا لتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في قائمة فرنسا استعدادًا لتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا قائمة منتخب الديوك الفرنسية استعدادًا لمواجهتي مولدوفا وإيسلندا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

واستبعد ديشامب عدد من النجوم مثل ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال ولانجلت نجم برشلونة وتوماس ليمار نجم أتلتيكو مدريد وأندريه رابيو نجم باريس سان جيرمان.

ويحافظ ديشامب على الأسماء التي توجت بكأس العالم الصيف الماضي في روسيا باستثناء عدم وجود لوكاس هيرنانديز نجم أتليتيكو مدريد بسبب الإصابة. وضمت القائمة كلاً من:

- حراسة المرمى: هوجو لوريس وستيف ماندندا ووأريولا.

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- الدفاع: أومتيتي وفاران وزوما وكيمبمبي وبافارد وسيديبيه وديني وكورزوا.

- خط الوسط: كانتي وماتويدي وبوجبا وسيسوكو وندومبيلي.

- الهجوم: مارسيال وتوفان وفقير وجريزمان وكومان وجيرود ومبابي.

وتستضيف مولدوفا منتخب الديوك في 22 مارس وبعدها بثلاثة أيام تستضيف فرنسا نظيرتها آيسلندا على ملعب حديقة الأمراء.