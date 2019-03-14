رياضة | بعد 31 يوما.. سكولز يعلن استقالته من تدريب أولدهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 31 يوما.. سكولز يعلن استقالته من تدريب أولدهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الانجليزي بول سكولز، بشكل رسمي استقالته من تدريب أولدهام أتلتيك الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية وذلك بعد تعيينه مدرباً منذ 31 يوماً فقط.

وقال سكولز: "لقد شعرت بالأسف الشديد لأنني قررت ترك النادي فورًا، آمل أن أرى، على الأقل، فترة ولايتي الأولى بالغة 18 شهراً كمدير".

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وقاد سكولز فريقه السابق أولدهام في 7 مباريات حيثُ حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل 3 مباريات وسقط في فخ الهزيمة خلال 3 مباريات.

تابع: "كان المشجعون واللاعبون وأصدقائي وعائلتي جميعهم يعرفون كم كنت فخوراً ومتحمساً لأداء هذا الدور، في الفترة القصيرة التي توليت فيها المسؤولية".

وأكمل: "أصبح من الواضح للأسف أنني لن أكون قادرًا على العمل كما كنت أقصد، أتمنى للجماهير واللاعبين والموظفين - الذين كانوا هائلين - كل التوفيق لبقية الموسم".