انت الان تتابع تفاصيل خبر إنجاز تاريخي لفلسطين في كأس آسيا للكرة الشاطئية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 08:41 مساءً - تأهل منتخب فلسطين لكرة القدم الشاطئية إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم آسيا، مساء الخميس؛ بفوزه على نظيره اللبناني برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بالبطولة المقامة في تايلاند.

وتناوب على أهداف المنتخب الوطني في المباراة؛ فادي العراوي، وإسلام أبو عبيدة، وميسرة البواب، ومحمود النيرب.

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ومن المنتظر أن يلتقي "الفدائي" في "المربع الذهبي" مع المنتخب الياباني، منتصف الشهر الجاري، لتحديد أول المتأهلين لنهائي البطولة القارية.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي يلتقي منتخبا عُمان والإمارات، عقب فوزهما على البحرين وماليزيا ضمن دور الثمانية.

يشار إلى أن المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في البطولة ستتأهل مباشرة للعب في كأس العالم للكرة الشاطئية، المقررة إقامتها في الباراغواي.