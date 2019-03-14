انت الان تتابع تفاصيل خبر نجم عالمي على أعتاب الدوري القطري.. تعرّف عليه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 08:41 مساءً - اقترب النجم الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري، من الالتحاق بأحد أندية الدوري القطري لكرة القدم، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا الإطار ذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أن نجم بايرن ميونيخ الألماني، ريبيري، قد ينتقل للعب في الدوري القطري، وتحديداً ضمن صفوف السد، الذي يلعب له أيضاً الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز.

وأضافت المجلة الألمانية أن تشافي تواصل مع الجناح الفرنسي من أجل إقناعه بفكرة الانتقال للعب في" دوري نجوم QNB"، بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد ريبيري مع العملاق البافاري بنهاية هذا الموسم، ولا توجد مؤشرات جدية تُظهر اهتمام إدارة بايرن ميونيخ بإبقاء اللاعب لفترة إضافية في ملعب "أليانز أرينا".

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ويلعب ريبيري في صفوف بطل ألمانيا منذ 12 عاماً، ويبدو أن لحظة الافتراق بين الطرفين "قد حانت"، بحسب تقارير صحفية ألمانية.

وكان ريبيري عزز صفوف "البافاري" صيف عام 2007، قادماً من مرسيليا الفرنسي، مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

تجدر الإشارة إلى أن الدوري القطري يضم لاعبين من العيار الثقيل؛ على غرار الثنائي الإسباني تشافي وغابي، والهولنديين ويسلي شنايدر ونايجل دي يونغ، فضلاً عن الكاميروني صامويل إيتو، والمغربي المهدي بن عطية، وغيرهم.