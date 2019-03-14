20 منتخبا يتنافسون في كأس الأمم الإلكترونية.. والجائزة 100 ألف دولار

جدة - عمرو شويل تستضيف لندن كأس الأمم الإلكترونية بمشاركة 20 فريقا الشهر المقبل، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم.

والبطولة، وهي إضافة جديدة لجدول مسابقات الموسم الاحترافي الحالي لكرة القدم الإلكترونية، وهي واحدة من البطولات الكبرى لالعاب ئي.ايه سبورتس فيفا 2019 حيث ستشارك منتخبات وطنية من كافة الاتحادات القارية الستة.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة التي ستقام يومي 13 و14 أبريل المقبل 100 ألف دولار.

وقال مدير إدارة كرة القدم الإلكترونية والألعاب في الفيفا في بيان “ستوفر كأس الأمم نموذجا عظيما آخر للحماس والإثارة في كرة القدم الإلكترونية في ظل منافسة 20 من أفضل منتخبات كرة القدم

الإلكترونية في العالم وجها لوجه”.