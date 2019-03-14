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الان تتابع بثلاثية نظيفة.. الفيصلي يهزم القادسية ويرتقي للمركز السابع والان مع التفاصيل
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فاز فريق الفيصلي على ضيفه القادسية 3- صفر، في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).
وارتفع رصيد الفيصلي إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، وتجمد رصيد القادسية، عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.
افتتح سلطان مندش التسجيل للفيصلي في الدقيقة 56، وأضاف البرازيليان لويس جوستافو ودينيلسون بيريرا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 82 و.86
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