شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب سيناء تستعد لبطولة «الطور» للألواح الشراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت مدينة طور سيناء، عاصمة محافظة جنوب سيناء، استعداداتها لاستقبال أول بطولة دولية لرياضة ألواح الشراع (الوند سيرف) بمنطقة خليج موسى، وذلك بمشاركة 61 متسابقا من 5 دول هي سلوفينيا والتشيك وبلغاريا والبرازيل والهند، وتستمر فعاليات البطولة في الفترة من 23 مارس حتى أول إبريل المقبل، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأشار حسن الدالى، المشرف على البطولة، إلى أن مدينة الطور تتميز بأنها من أفضل الأماكن في العالم لممارسة رياضة الوند سيرف، حيث الرياح الشديدة والمياه الصافية الزرقاء، والمنطقة التي يتم تنظيم البطولة بها آمنة تماما للمتسابقين، ومعظم المتسابقين سبق لهم ممارسة رياضة الوند سيرف في مدينة الطور ويستمتعون بمياهها وجوها المشمس ورياحها القوية الدائمة، ويتزامن تنظيم البطولة مع قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لجامعة الملك سالمان التي تضم 3 كليات.