شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يحشد قوته لمضاعفة جراح النجوم في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربى مع النجوم، في السادسة مساء غد الجمعة، على ملعب السلام، ضمن الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز. يدخل الإنتاج المباراة بهدف الفوز وتعويض خسارته الأخيرة من الاتحاد السكندرى بنتيجة 4-2 ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الثامن.

ويأمل مختار مختار، المدير الفنى للفريق، في تصحيح الأوضاع غدا، بهدف السعى نحو فرق المقدمة بالجدول، وحرص مختار على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها، بجانب تجهيز كل العناصر جيدا لضمان ظهورهم بمستوى جيد في المباراة، وشدد المدير الفنى للإنتاج على ضرورة الحذر أمام المنافس لتجنب الأخطاء التي تكلف الفريق الكثير خلال مبارياته بالدورى.

على الجانب الآخر، يدخل النجوم المباراة وسط ظروف صعبة بسبب تزيله الجدول برصيد 22 نقطة بعد خوضه 25 مباراة، فاز في 5 وتعادل 7 مباريات، بينما خسر 13 مرة، الأمر الذي زاد من الضغوط على اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مؤمن سليمان، وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيز الجهاز الفنى على الجوانب النفسية لإخراج اللاعبين من الضغوط التي يتعرضون لها بسبب تراجع النتائج.