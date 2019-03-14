شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يدعو وزير الشباب والرياضة لحضور بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجهت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالنادى بالأهلى، برئاسة محمد سراج الدين، الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، وسفراء دول الفرق المشاركة في البطولة إلى حضور حفل الافتتاح، المقرر إقامته في الثامنة مساء بعد غد الأحد، وإلى جانب دعوة سفراء دول الفرق المشاركة في البطولة، الدكتور عمرو علوانى، رئيس الاتحاد الأفريقى، وجون كلود موبيتا، نائب رئيس الاتحاد الأفريقى، في البطولة التي تنطلق مبارياتها غداً السبت.

ويشهد مقر النادى الأهلى بالجزيرة، ظهر اليوم الجمعة، إجراء مراسم القرعة، في حضور سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادى، رئيس اللجنة العليا المنظمة، ورؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضى، مدير البطولة، ومنى عبدالكريم، المنسق العام للبطولة، وياسر نصير، نائب مدير عام النشاط الرياضى، و«علوانى» و«موبيتا»، إلى جانب مندوبى الفرق المشاركة في البطولة.