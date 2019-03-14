شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يحتج رسميًا ضد حكم سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة أبوزيد التقدم بشكوى لاتحاد الكرة ولجنة الحكام ضد الحكم سعيد حمزة الذي أدار لقاء فريقه اليوم أمام سيراميكا كليوباترا واحتسب 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع للشوط الثانى سامحا للمنافس بتسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 97، أي بعد الوقت المحتسب بدقيقتين.

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وقال أسامة ابوزيد إن هناك أيادي خفية تعبث في الظلام ضد مصلحة فريق الشمس، حيث تعرض البرتقالى لظلم تحكيمى على مدار الأسابيع الماضية، خاصة أن لقاء الفريق أمام سيراميكا في الدور الأول على ملعبنا شهد إلغاء هدف صحيح 100% لمصلحتنا.

وشدد على أنه سيتواصل مع الثنائى المهندس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، والكابتن أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية، ضد الظلم التحكيمى، مشيرا إلى أن الشمس ليس بالنادى الصغير حتى يتعرض لمثل تلك المهازل التحكيمية.

وقال رئيس الشمس إنه على ثقة كبيرة في أبوريدة وشوبير لرفع الظلم عن الفريق والنادى الداعم دائما للمنظومة واتحاد الكرة، خاصة أن الحكام ذبحوا الفريق في العديد من المباريات السابقة.