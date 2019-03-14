شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري للدارتس يراهن على نجاح أول بطولة عالم بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقيم بنجاح كبير المؤتمر الصحفي لبطولة مصر الدولية للدارتس التي تنطلق في الفترة من 26 مارس إلى 1 إبريل المقبل، بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

حضر المؤتمر الصحفي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة برئاسة د. يحيى عبدالقادر وسمير شما ونادر جوهر وعادل عمر، أعضاء مجلس الإدارة، وجيمس هاندي، مستشار الاتحاد للعلاقات الخارجية.

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وأبدى د. يحيى عبدالقادر، رئيس الاتحاد، في بداية المؤتمر سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي تحقق بإقامة أول بطولة لرياضة الدارتس بمنطقة الشرق الأوسط وأن الاتحاد طلب ايضا من الاتحاد الدولي تنظيم بطولة عالم أخرى خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد دور رياضة مهمة في تنشيط السياحة الرياضية.

وأضاف د. يحيى عبدالقادر خلال الموتمر أن هناك تضافرا لجهود مجمعة لإنجاح هذا الحدث العالمي من خلال توفير كل الدعم لهذه البطولة ماديا ومعنويا، وخاصة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مصر تقترب أيضا من تأسيس الاتحاد الأفريقي على أرض مصر وتنظيم كأس العالم 2025 بمصر من خلال التواصل مع الاتحاد الدولي وأن مصر تسعى للفوز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم الأولى.

وقال جيمس هاندي، مستشار الاتحاد للعلاقات الخارجية، إن هناك خططا مستقبلية للاتحاد، منها بطولة مرسى علم القادمة وبطولة كأس العالم في رومانيا وأن هدف الاتحاد من رياضة الدارتس أن تكون رياضة للجميع.