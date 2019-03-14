«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. Advertisements الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد ومحمد هاني. الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر ورمضان صبحي وحسين الشحات وأحمد حمودي. الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن. ويستهد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء بعد غدٍ السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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