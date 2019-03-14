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شكرا لقرائتكم هازارد على مقاعد بدلاء تشيلسي أمام دينامو كييف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإيطالى ماوريسيو سارى مدرب تشيلسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه دينامو كييف الأوكرانى، والتى ستنطلق فى الثامنة إلا خمس دقائق من مساء اليوم الخميس على ملعب "أولمبيسكى" فى اياب دور الـ 16 من الدورى الأوروبى.
وأشرك سارى تشكيل أغبله من اللاعبين البدلاء، فيما يجلس على مقاعد البدلاء النجم إيدين هازارد، وذلك بعد أن حقق الفريق الفوز بثلاثية فى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج".
وجاء تشكيل البلوز كالتالى :
حراسة المرمى: كيبا
خط الدفاع: زاباكوستا - روديجر - كريستينسين - الونسو
خط الوسط: كانتى - كوفاسيتش - لوفتوس تشيك
خط الهجوم: جيرو - هودسون-أودوى - ويليان
تشكيل تشيلسى
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