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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة أرسنال ورين بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 فى الدوري الأوروبي اون لاين

يستضيف أرسنال الإنجليزي ضيفه رين الفرنسي في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات اياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبى.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضى قد انتهى بفوز رين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشاهدة مباراة أرسنال ورين بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 فى الدوري الأوروبي اون لاين



وفقد أرسنال فرص المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم باستثناء الدوري الأوروبي حيث ودع كأس الرابطة من ربع النهائي بالخسارة أمام توتنهام، وكأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع على يد مانشستر يونايتد، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

مشاهدة مباراة أرسنال ورين بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 فى الدوري الأوروبي اون لاين



وتاهل أرسنال إلى ثمن النهائي على حساب باتى بوريسوف البيلاروسى بمجموع 3/2، بينما بلغ رين هذا الدور متفوقا على ريال بيتيس الإسبانى بمجموع 6/4.

ويفتقد أرسنال فى لقاء اليوم لجهود مدافعه اليونانى سوكراتيس لطرده فى مباراة الذهاب، بينما يستعيد جهود الفرنسى الكسندر لاكازيت، والذى انتهى ايقافه بعد طرده فى لقاء الذهاب أمام باتى بوريسوف فى دور الـ 32 بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وغاب بسبب ذلك عن لقاء الإياب أمام بطل بيلا روسيا.

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مشاهدة مباراة أرسنال ورين بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 فى الدوري الأوروبي اون لاين



ويأمل الدولى المصرى محمد الننى فى المشاركة أساسيا مع أرسنال فى لقاء اليوم، بعد أن ابتعد عن المشاركة فى مباريات الفريق الأخيرة بالدورى الإنجليزى.

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقي تشيلسي مع دينامو كييف في لندن ونابولي مع ريد بول سالزبورج وفالنسيا مع كراسنودار الروسي ودينامو زغرب مع بنفيكا، وفرانكفورت مع إنتر ميلان، وإشبيلية مع سلافيا براج التشيكي وزينيت مع فياريال.

مشاهدة مباراة أرسنال ورين بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 فى الدوري الأوروبي اون لاين

ويأمل ارسنال فى اكمال مشواره فى البطولة والحصول على اللقب لضمان المشاركة فى مسابقة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن أصبح انهاء المنوسم ضمن المربع الذهبى للبريميرليج أمرا صعبا للغاية فى الجولات المقبلة.