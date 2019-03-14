شكرا لقرائتكم لاعب ريال مدريد الجديد رفض الانتقال إلى برشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرازيلى ​ايدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالى، رفض الانتقال إلى برشلونة قبل ينضم رسميا إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن رسنيا بعد ظهر اليوم الخميس من خلال موقعه الرسمى عن اتمام تعاقده مع اللاعب الشاب إيدير ميليتاو.

وأكد البيان الرسمى الصادر عن النادى الملكى إنه جرى التوصل لاتفاق مع بورتو البرتغالى على كافة البنود المتعلقة بالصفقة، بحيث سيوقع المدافع البرازيلى على عقد حتى صيف 2025.

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ووفقاً لأحد الصحفيين الإسبان الشهيرين على موقع التواضل الإجتماعى "تويتر"، فإن الدولي البرازيلى ميليتاو الذى يبلغ من العمر 21 عاماً، تلقى عرضًا من النادى الكتالونى خلال الأسبوع الماضى، ولكنه فضل ارتداء قميص الميرينجى.

وأشار إلى أن ميليتاو تلقى عرضًا من نادى برشلونة فى الأسبوع الماضى لضمه فى الصيف، ولكن اللاعب أرسل رفضه للبارسا عن طريق وكيل أعماله، وذلك من أجل رغبته فى اللعب لريال مدريد الذى انتقل له بشكل رسمى.