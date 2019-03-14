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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة إنتر ميلان واينتراخت فرانكفورت بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 في الدوري الأوروبى اون لاين
يلتقى إنتر ميلان مع اينتراخت فرانكفورت فى إطار منافسات اياب دور الـ16 من الدورى الأوروبى على ملعب سان سيرو، وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف، ويسعى الإنتر لتحقيق الفوز على ملعبه وسط جماهيره.
مشاهدة مباراة إنتر ميلان واينتراخت فرانكفورت بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 في الدوري الأوروبى اون لاين
ويأتى تشكيل نادى إنتر ميلان المتوقع للقاء كالتالى:
فى حراسة المرمى: هاندانوفتش.
خط الدفاع: سكرينيار، ديفرى، سواريس، أسامواه.
خط الوسط: بروزوفيتش، فيتشينو، بوليتانو، فاليرو، بيريسيتش.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز.
مشاهدة مباراة إنتر ميلان واينتراخت فرانكفورت بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 في الدوري الأوروبى اون لاين
بينما يأتى التشكيل المتوقع لفريق اينتراخت فرانكفورت تحت قيادت المدير الفنى أدولف هوتر كالتالى:
فى حراسة المرمى: كيفن تراب
خط الدفاع: مارتن هينتيرغير،ما كوتو ها سيبى، ديكا.
خط الوسط: غيلسون فيرنانديز،سيبا ستيان روده، فيليب كوستيتش، دانى داكوستا، ميات جا تشينو فيتش.
خط الهجوم: لوكا يوفيتش، سيبا ستيان هولر.
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