شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ... إصابة كابتن طنطا بكسر مضاعف قبل نهاية قمة دوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نهاية مباراة طنطا ودمنهور بدوري القسم الثاني إصابة محمد العشري مدافع الأول بكسر مضاعف في القدم وذلك بعد تدخل عنيف من كارفالا مهاجم الثانى.

وطلب طارق مجدي حكم المباراة سيارة الإسعاف لدخول أرض الملعب وذلك لنقل اللاعب لمستشفي طنطا الجامعي القريبة من نادي طنطا.

ودخل محمد العشري في نوبة بكاء شديدة أثناء نقله في سيارة الإسعاف في الوقت الذي قام فيه الجهاز الطبي لطنطا بمرافقة اللاعب داخل سيارة الاسعاف التي ستنقله لمستشفي طنطا الجامعي .

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يذكر أن محمد العشري يلعب في صفوف طنطا منذ خمس مواسم وساهم من قبل في صعود الفريق للدوري الممتاز وشارك معه موسمين بالدوري الممتاز قبل أن يهبط الفريق لدوري القسم الثاني .