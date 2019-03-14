الأهلى يعلن جاهزية مروان محسن و على معلول لمواجهة الساورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مروان محسن مهاجم الأهلي، جاهزًا للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتخلص مهاجم الأهلي من الإجهاد فى العضلة الخلفية الذى شعر به اللاعب مؤخرًا وأصبح جاهزًا لمباراة بطل الجزائر.
وشارك مروان محسن مهاجم الفريق فى جزء من تدريبات الكرة اليوم قبل ان يخضع لوحدات تدريبية تأهيلية خفيفة تحت إشراف إليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، كما اصبح على معلول ظهير ايسر الفريق جاهزًا هو الأخر لمباراة الشبيبة.
وفضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي إراحة اللاعب اليوم من التدريبات الجماعية حيث ادى اللاعب مرانا خفيفا فى الجيم واعقبه تدريبات جري خفيف حول الملعب من اجل إراحته قبل مواجهة بطل الجزائر.
وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا اليوم فى برج العرب بالاسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.
يذكر ان الاهلي يخوض مرانه الرئيسي فى الرابعة عصر غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية .
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